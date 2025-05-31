Кудерметова и Мертенс обыграли Александрову и Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос»

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге они обыграли россиянку Екатерину Александрову и американку Питон Стирнс со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Александровой и Стирнс ни одного эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Далее Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с Лючией Бронцетти из Италии и Энн Ли из США.