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Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Екатерина Александрова/Питон Стирнс, результат матча 31 мая, счёт 2:1, 2-й круг Ролан Гаррос

Кудерметова и Мертенс обыграли Александрову и Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос»
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге они обыграли россиянку Екатерину Александрову и американку Питон Стирнс со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 2
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Александровой и Стирнс ни одного эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Далее Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с Лючией Бронцетти из Италии и Энн Ли из США.

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