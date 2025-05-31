Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер сравнялся с Фоньини по победам на «Шлемах» среди итальянских игроков

Янник Синнер сравнялся с Фоньини по победам на «Шлемах» среди итальянских игроков
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 71-ю победу в карьере на ТБШ. Сегодня, 31 мая, он разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
0 		1 2
             
Иржи Легечка
34
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

По данному показателю он вышел на первое место среди итальянских теннисистов в истории Открытой эры. Он делит лидирующую позицию с Фабио Фоньини. Следующая победа Синнера в матче на ТБШ станет для него рекордной среди игроков из Италии.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2025 Янник Синнер сыграет с 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Материалы по теме
«Надрал мне задницу». Легечка — о разгромном поражении от Синнера на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android