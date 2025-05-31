Янник Синнер сравнялся с Фоньини по победам на «Шлемах» среди итальянских игроков
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 71-ю победу в карьере на ТБШ. Сегодня, 31 мая, он разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|6
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|1
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34
Иржи Легечка
И. Легечка
По данному показателю он вышел на первое место среди итальянских теннисистов в истории Открытой эры. Он делит лидирующую позицию с Фабио Фоньини. Следующая победа Синнера в матче на ТБШ станет для него рекордной среди игроков из Италии.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции – 2025 Янник Синнер сыграет с 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
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