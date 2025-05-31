Кэмерон Норри вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Джоковичем

81-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем раунде он обыграл своего соотечественника Джейкоба Фирнли (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:2.

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Норри выполнил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Фирнли восемь эйсов, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кэмерон Норри поспорит с победителем матча между австрийцем Филипом Мисоличем и сербом Новаком Джоковичем.