Кэмерон Норри вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Джоковичем
Поделиться
81-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем раунде он обыграл своего соотечественника Джейкоба Фирнли (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:2.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 18:55 МСК
81
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 1
|2
55
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Норри выполнил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Фирнли восемь эйсов, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кэмерон Норри поспорит с победителем матча между австрийцем Филипом Мисоличем и сербом Новаком Джоковичем.
Комментарии
- 31 мая 2025
-
21:54
-
21:49
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:14
-
20:57
-
20:55
-
20:28
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
19:36
-
19:35
-
19:29
-
19:27
-
19:10
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
18:08
-
18:02
-
17:57
-
17:43
-
17:38
-
17:32
-
17:16
-
17:16
-
17:14
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:38
-
16:36