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Кэмерон Норри — Джейкоб Фирнли, результат матча 31 мая 2025, счет 3:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Кэмерон Норри вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Джоковичем
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81-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем раунде он обыграл своего соотечественника Джейкоба Фирнли (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 18:55 МСК
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 1 2
             
Джейкоб Фирнли
55
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Норри выполнил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Фирнли восемь эйсов, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кэмерон Норри поспорит с победителем матча между австрийцем Филипом Мисоличем и сербом Новаком Джоковичем.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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