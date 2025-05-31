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Мирра Андреева: без хорошей работы у меня бы не было такой хорошей подачи

Мирра Андреева: без хорошей работы у меня бы не было такой хорошей подачи
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, за счёт чего её подача стала лучше, а также поделилась, с какими проблемами столкнулась в третьем круге «Ролан Гаррос». Мирра обыграла Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:1.

— Мы замечаем, насколько лучше стала ваша подача. За счёт чего – силы больше стало или вы просто выросли? И сегодня были поначалу шероховатости, как это было вообще?
— Мы начали активно работать над подачей на предсезонке, перед турнирами в Австралии. Там мы очень усердно работали над первой и второй подачей. И мне кажется, со временем я подросла, мои руки стали посильнее. Все эти аспекты вместе если собрать, от этого и подача стала лучше. Без хорошей работы у меня бы не было такой хорошей подачи.

В начале матча были небольшие проблемки, особенно со второй подачей. Мне понравилось, как я достаточно быстро их решила. У нас были некоторые недомолвки с Кончитой, я у неё спрашивала, что мне сделать, она вроде сказала. Потом она говорит, что у меня всё нормально, а я ей: «Да как всё нормально, вот уже две двойных». Во время матча я нашла правильный ритм, и всё стало нормально, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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