«В приоритет поставила бы наших». Мирра Андреева ответила, с кем бы сыграла в миксте

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что в миксте хотела бы сыграть с Карлосом Алькарасом, Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым или Александром Бубликом.

— Вы здесь показываете фантастические результаты по выносливости. У вас не возникало мысли добавить ещё и микст?

— Нет, мне пока нормально. Если бы пришлось играть микст, я бы, наверное, выбрала кого-то из наших мальчиков. Мне кажется, мне бы с ними было комфортнее играть. Но я бы ещё хотела попробовать с Карлосом Алькарасом, тоже было бы неплохо сыграть. Но в приоритет поставила бы наших – Рублёва, Медведева, Хачанова. С Сашей Бубликом было бы интересно тоже сыграть, мне кажется, получилось бы весело и неплохо, — сказала Андреева на пресс-конференции.