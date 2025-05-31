Зверев: Алькарас будет в финале «Ролан Гаррос». Все претенденты в другой половине сетки

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил уверенность в том, что второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас выйдет в финал «Ролан Гаррос» — 2025.

«Новак пока не проиграл ни одного сета, Янник тоже, Карлос проиграл один. Но это неважно. Я искренне считаю, что Карлос будет в финале. Не думаю, что в его части сетки есть кто-то, кто действительно может бросить ему вызов.

Он фаворит, он был им ещё до начала турнира. Все более или менее это поняли. Думаю, что все, кто может бросить ему вызов, все претенденты находятся в верхней половине сетки (Синнер, Джокович, Зверев. — Прим. «Чемпионата»). Ему действительно придётся побороться, и он будет наслаждаться этим (улыбается)», — приводит слова Зверева Punto de Break.