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«Мне придётся умирать на корте». Касаткина — о предстоящем матче с Андреевой на «РГ»

«Мне придётся умирать на корте». Касаткина — о предстоящем матче с Андреевой на «РГ»
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17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина высказалась о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Мне придётся много бегать. Это будут длинные розыгрыши. Мирра ничего не отдаёт просто так. Чтобы получить каждое очко, мне придётся умирать на корте. Я готова к этому. Это то, ради чего я работаю», — приводит слова Касаткиной официальный сайт «Ролан Гаррос».

Счёт личных встреч Андреевой и Касаткиной — 1-0 в пользу Дарьи. Она обыграла Мирру в финале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

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