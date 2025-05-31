«Мне придётся умирать на корте». Касаткина — о предстоящем матче с Андреевой на «РГ»
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17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина высказалась о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Мне придётся много бегать. Это будут длинные розыгрыши. Мирра ничего не отдаёт просто так. Чтобы получить каждое очко, мне придётся умирать на корте. Я готова к этому. Это то, ради чего я работаю», — приводит слова Касаткиной официальный сайт «Ролан Гаррос».
Счёт личных встреч Андреевой и Касаткиной — 1-0 в пользу Дарьи. Она обыграла Мирру в финале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.
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