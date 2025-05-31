«Андрей невероятный игрок». Синнер — о матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» с Рублёвым

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о непредсказуемости тенниса в преддверии матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 против россиянина Андрея Рублёва.
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«Многое зависит от соперника. Я не контролирую всё, но стараюсь как можно больше. Сегодня утром я понял, что очень хорошо чувствую мяч, но, опять же, условия могут меняться. Всё может очень быстро меняться, мы видели это в Риме.
Никто мне не верил, но за полчаса я проиграл первый сет со счётом 6:1 (в полуфинале американцу Томми Полу. — Прим. «Чемпионата»). Так что мне нужно быть очень осторожным. Андрей невероятный игрок, мне нужно сосредоточиться. Он отдохнул. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Синнера Punto de Break.
- 31 мая 2025
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