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«Андрей невероятный игрок». Синнер — о матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» с Рублёвым

«Андрей невероятный игрок». Синнер — о матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» с Рублёвым
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о непредсказуемости тенниса в преддверии матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 против россиянина Андрея Рублёва.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Многое зависит от соперника. Я не контролирую всё, но стараюсь как можно больше. Сегодня утром я понял, что очень хорошо чувствую мяч, но, опять же, условия могут меняться. Всё может очень быстро меняться, мы видели это в Риме.

Никто мне не верил, но за полчаса я проиграл первый сет со счётом 6:1 (в полуфинале американцу Томми Полу. — Прим. «Чемпионата»). Так что мне нужно быть очень осторожным. Андрей невероятный игрок, мне нужно сосредоточиться. Он отдохнул. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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