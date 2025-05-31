Луа Буассон — самый низкорейтинговый игрок в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с 2018 года

361-я ракетка мира французская теннисистка Луа Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой, достигшей на «Ролан Гаррос» 1/8 финала, со времён Серены Уильямс в 2018 году (451). В третьем круге Открытого чемпионата Франции Луа обыграла свою соотечественницу Эльзу Жакемо со счётом 6:3, 0:6, 7:5.

Ранее Луа Буассон обыграла украинку Ангелину Калинину (6:1, 6:2) и Элисе Мертенс из Бельгии (6:4, 4:6, 6:3).

Далее Буассон встретится с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.