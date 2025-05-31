Луа Буассон — самый низкорейтинговый игрок в 1/8 финала «Ролан Гаррос» с 2018 года
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361-я ракетка мира французская теннисистка Луа Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой, достигшей на «Ролан Гаррос» 1/8 финала, со времён Серены Уильямс в 2018 году (451). В третьем круге Открытого чемпионата Франции Луа обыграла свою соотечественницу Эльзу Жакемо со счётом 6:3, 0:6, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
138
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Окончен
1 : 2
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|5
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|0
|7
361
Луа Буассон
Л. Буассон
Ранее Луа Буассон обыграла украинку Ангелину Калинину (6:1, 6:2) и Элисе Мертенс из Бельгии (6:4, 4:6, 6:3).
Далее Буассон встретится с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
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