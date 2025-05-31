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«Рост формируется снизу вверх». Тренер Синнера поддержал Онс Жабер

«Рост формируется снизу вверх». Тренер Синнера поддержал Онс Жабер
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Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Даррен Кэхилл отреагировал на заявление Онс Жабер из Туниса о принижении женского тенниса, в частности, из-за неназначения матчей женской сетки на вечернюю сессию на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Хорошо сказано, Онс. FFT может начать с того, чтобы назначить несколько женских матчей на ночную сессию в Шартье. Рост формируется снизу вверх. Уважение порождается сверху вниз», — написал Кэхилл в социальных сетях.

К Онс Жабер присоединилась вторая ракетка мира Кори Гауфф и третья ракетка мира Джессика Пегула.

На «Ролан Гаррос» Онс Жабер в первом круге проиграла Магдалене Френх из Польши со счётом 6:7 (4:7), 0:6.

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