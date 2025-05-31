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«Чувствую себя на 24». Ига Швёнтек поделилась фото с празднования дня рождения

«Чувствую себя на 24». Ига Швёнтек поделилась фото с празднования дня рождения
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в социальных сетях поделилась фото с празднования своего дня рождения. Сегодня, 31 мая, Иге исполнилось 24 года.

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

«Чувствую себя на 24», — подписала снимки Швёнтек.

На Открытом чемпионате Франции — 2025 Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг, где встретится с 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Отметим, что Швёнтек выигрывала «Ролан Гаррос» четыре раза — в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Также на счету Иги победа на US Open — 2022.

Основной турнир женской части «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.

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