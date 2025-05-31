Новак Джокович уверенно обыграл 153-ю ракетку мира и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала на «Ролан Гаррос» — 2025. В третьем круге он одержал победу над австрийцем Филипом Мисоличем (153-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
153
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Окончен
0 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Мисолича шесть эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Новак Джокович поспорит с британским теннисистом Кэмероном Норри.
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