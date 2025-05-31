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Филип Мисолич — Новак Джокович, результат матча 31 мая 2025, счет 0:3, 3-й круг Ролан Гаррос

Новак Джокович уверенно обыграл 153-ю ракетку мира и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала на «Ролан Гаррос» — 2025. В третьем круге он одержал победу над австрийцем Филипом Мисоличем (153-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
Филип Мисолич
153
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Мисолича шесть эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Новак Джокович поспорит с британским теннисистом Кэмероном Норри.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
Сетка "Ролан Гаррос" - 2025
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