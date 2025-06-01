«Не знаю, что сделать, чтобы победить». Бублик — о предстоящем матче с Дрейпером на «РГ»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«Джек невероятен. Я видел его игру в первом круге и подумал: «Ты готовишься к UFC? Я имею в виду, что в прошлом году он был 40-м номером, а сейчас он в пятёрке лучших, и не похоже, что он собирается там оставаться. Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы победить Дрейпера, я просто хочу хорошо провести время и показать, на что способен. Играл с ним в квалификации на Queen's в 2018 году, и он был ещё ребенком и так сильно бил по мячу», — сказал Бублик на пресс-конференции.