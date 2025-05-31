Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующий соперник
В эти дни проходят матчи мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.
Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:
- первый круг: Новак Джокович — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3.
- второй круг: Новак Джокович — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
- третий круг: Новак Джокович — Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2.
Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:
- четвёртый круг: Кэмерон Норри (Великобритания).
Возможная сетка Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/4 финала: Александр Зверев (Германия).
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия).
- финал: Карлос Алькарас (Испания).
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