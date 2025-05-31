Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующий соперник

В эти дни проходят матчи мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

Проведённые матчи Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Новак Джокович — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3.

второй круг: Новак Джокович — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

третий круг: Новак Джокович — Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2.

Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

четвёртый круг: Кэмерон Норри (Великобритания).

Возможная сетка Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025: