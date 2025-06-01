«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 31 мая
31 мая на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч седьмого игрового дня мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/16 финала, результаты 31 мая:
- Таллон Грикспор (Нидерланды) – Итан Куинн (США) — 4:6, 6:1, 6:7, 6:1, 6:4.
- Янник Синнер (Италия) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:0, 6:1, 6:2.
- Александр Зверев (Германия) – Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 7:6, 6:1.
- Александр Бублик (Казахстан) – Энрике Роша (Португалия) — 7:5, 6:1, 6:1.
- Жоао Фонсека (Бразилия) – Джек Дрейпер (Великобритания) — 2:6, 4:6, 2:6.
- Кэмерон Норри (Великобритания) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:3, 7:6, 6:2.
- Новак Джокович (Сербия) – Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2.
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