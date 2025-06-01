Александр Бублик: мой выход из топ-50 произошёл не потому, что был плохой настрой

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бубилк рассказал, что спад в его игре произошёл из-за того, что он слишком сильно давил на себя.

«После Уимблдона-2024 я поднялся в топ-17, и если бы вернулся сейчас, то взял бы несколько недель перерыва. Я добился этого, а потом стал слишком многим жертвовать и слишком сильно давить на себя. Мой выход из топ-50 произошёл не потому, что у меня был плохой настрой или что-то в этом роде, а как раз наоборот, потому что я перегорел, ожидая высоких результатов, которые не приходили. Поэтому поехал в Индиан-Уэллс и на челленджер в Финикс, а также провёл несколько хороших дней на вечеринке в Лас-Вегасе», — сказал Бублик на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик вышел в четвёртый круг, где встретится с пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером.