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«Он снял футболку, я сразу позавидовал». Макинрой назвал игрока, который его впечатляет

«Он снял футболку, я сразу позавидовал». Макинрой назвал игрока, который его впечатляет
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высоко оценил потенциал пятой ракетки мира британца Джека Дрейпера.

«Буду удивлён, если он не выиграет несколько турниров «Большого шлема». Невероятно, насколько он совершенствуется и каким отличным игроком он стал. Он может делать всё. Отлично играет с лёта, мощнейшая подача. Он снял футболку, и я сразу же позавидовал. Этот парень в невероятной форме. Я вам скажу, его ждёт много больших событий», — приводит слова Макинроя Tennis365.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Джек Дрейпер сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

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