«Я играю для истории». Новак Джокович — о 99-й в карьере победе на «Ролан Гаррос»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил достижение своей 99-й победы на «Ролан Гаррос». В субботу, 31 мая, серб обыграл австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

«99 — это хорошее число, но 100 — лучше (улыбается). Я нахожусь в периоде своей карьеры, когда у меня есть множество привилегий, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, я играю для истории. Это невероятно.

Этот вид спорта дал мне всё, что у меня есть в жизни. Я продолжаю играть перед вами, возможно, из уважения и любви к этому виду спорта, чтобы вернуть вам эмоции, которые я испытал в эти последние 20 лет», — приводит слова Джоковича We love tennis.