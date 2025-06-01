«Я играю для истории». Новак Джокович — о 99-й в карьере победе на «Ролан Гаррос»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил достижение своей 99-й победы на «Ролан Гаррос». В субботу, 31 мая, серб обыграл австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
153
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Окончен
0 : 3
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|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«99 — это хорошее число, но 100 — лучше (улыбается). Я нахожусь в периоде своей карьеры, когда у меня есть множество привилегий, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, я играю для истории. Это невероятно.
Этот вид спорта дал мне всё, что у меня есть в жизни. Я продолжаю играть перед вами, возможно, из уважения и любви к этому виду спорта, чтобы вернуть вам эмоции, которые я испытал в эти последние 20 лет», — приводит слова Джоковича We love tennis.
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