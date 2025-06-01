Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я играю для истории». Новак Джокович — о 99-й в карьере победе на «Ролан Гаррос»

«Я играю для истории». Новак Джокович — о 99-й в карьере победе на «Ролан Гаррос»
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил достижение своей 99-й победы на «Ролан Гаррос». В субботу, 31 мая, серб обыграл австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
Филип Мисолич
153
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«99 — это хорошее число, но 100 — лучше (улыбается). Я нахожусь в периоде своей карьеры, когда у меня есть множество привилегий, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, я играю для истории. Это невероятно.

Этот вид спорта дал мне всё, что у меня есть в жизни. Я продолжаю играть перед вами, возможно, из уважения и любви к этому виду спорта, чтобы вернуть вам эмоции, которые я испытал в эти последние 20 лет», — приводит слова Джоковича We love tennis.

Материалы по теме
Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующий соперник
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android