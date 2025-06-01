Бублик: я супернормальный, а другие теннисисты заставляют меня чувствовать себя иначе

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, считает ли себя не таким, как другие теннисисты.

«Они заставляют меня чувствовать себя по-другому. Не знаю, кто отличается — они или я, потому что для меня моё мировоззрение очень нормальное. Вы можете увидеть, как я хорошо провожу время накануне игры, не собираюсь сходить с ума, но я общительный человек. Пропущу тренировку, если не буду чувствовать себя комфортно, и думаю, что это очень нормальная вещь. На мой взгляд, я супернормальный, а теннисисты заставляют меня чувствовать себя иначе. Если хочу спать, сплю. Некоторые зарабатывают 100 миллионов, выигрывают 25 титулов и хотят ещё, для меня это ненормально.

Я не в состоянии играть пять с половиной часов против Дрейпера, поэтому мне нужно работать над своим оружием, потому что физически я этого не выдержу. Могу буквально умереть на корте. Также не могу выдержать 45 градусов на австралийском солнце и беспокоюсь о своём здоровье на корте. Тем не менее, нахожу решения, как победить лучших, и думаю, что у меня есть отличный арсенал средств. Иногда мне приходится прибегать к сумасшедшим ударам, но это единственный вариант, который у меня есть", — сказал Бублик на пресс-конференции.