Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик назвал разницу между лучшими игроками и теми, кто не входит в топ-100

Александр Бублик назвал разницу между лучшими игроками и теми, кто не входит в топ-100
Комментарии

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик назвал разницу между топовыми игроками и теннисистами, которые не входят в топ-100.

«Просто уровень медленнее. Однако иногда встречаются игроки, которые не попадут в топ, и ты говоришь им об этом, а им всё равно. Нужен набор навыков, а если у тебя их нет, то попасть туда невозможно. Но даже несмотря на это, в 09:00 утра они уже в спортзале, потому что хотят показать лучшую версию себя», — сказал Бублик на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Бублик вышел в четвёртый круг, где встретится с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.

Материалы по теме
Бублик: я супернормальный, а другие теннисисты заставляют меня чувствовать себя иначе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android