Александр Бублик назвал разницу между лучшими игроками и теми, кто не входит в топ-100

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик назвал разницу между топовыми игроками и теннисистами, которые не входят в топ-100.

«Просто уровень медленнее. Однако иногда встречаются игроки, которые не попадут в топ, и ты говоришь им об этом, а им всё равно. Нужен набор навыков, а если у тебя их нет, то попасть туда невозможно. Но даже несмотря на это, в 09:00 утра они уже в спортзале, потому что хотят показать лучшую версию себя», — сказал Бублик на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Бублик вышел в четвёртый круг, где встретится с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.