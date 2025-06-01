«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 1 июня

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа стартуют матчи четвёртого круга мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/8 финала, 1 июня (время московское):

12:00. Алексей Попырин (Австралия) – Томми Пол (США);

15:00. Бен Шелтон (США) – Карлос Алькарас (Испания);

17:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Даниэль Альтмайер (Германия);

21:15. Лоренцо Музетти (Италия) – Хольгер Руне (Норвегия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.