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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 1 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: расписание матчей 1 июня
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа стартуют матчи четвёртого круга мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/8 финала, 1 июня (время московское):

  • 12:00. Алексей Попырин (Австралия) – Томми Пол (США);
  • 15:00. Бен Шелтон (США) – Карлос Алькарас (Испания);
  • 17:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Даниэль Альтмайер (Германия);
  • 21:15. Лоренцо Музетти (Италия) – Хольгер Руне (Норвегия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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