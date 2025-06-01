«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 1 июня

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/8 финала, 1 июня (время московское):

12:00. Жасмин Паолини (Италия) — Элина Свитолина (Украина);

13:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ига Швёнтек (Польша);

14:00. Людмила Самсонова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

15:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.