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Впервые с 2003 года в 1/8 финала «Ролан Гаррос» вышли все игроки из топ-8 рейтинга WTA

Впервые с 2003 года в 1/8 финала «Ролан Гаррос» вышли все игроки из топ-8 рейтинга WTA
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В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 вышли все представительницы топ-8 мирового рейтинга. Это произошло впервые с 2003 года, сообщает Opta Ace.

Борьбу за трофей продолжают Арина Соболенко, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Жасмин Паолини, Ига Швёнтек, Мирра Андреева, Чжэн Циньвэнь и Мэдисон Киз. Все перечисленные теннисистки входят в сильнейшую восьмёрку рейтинга WTA.

Соревнования женской сетки Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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