Джек Дрейпер оценил свою игру после победы над Жоао Фонсекой на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал свою игру в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он одержал победу над бразильским теннисистом Жоао Фонсекой (6:2, 6:4, 6:2).
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«Я очень доволен своим уровнем игры и стабильностью. Закрыть второй сет так, как я это сделал, было важно; победить такого перспективного игрока — это очень хорошо для меня. Я понял, что у меня были некоторые физические проблемы с поддержанием интенсивности в длинных розыгрышах и с продвижением вперёд, поэтому я использовал укороченные удары всякий раз, когда мог войти в корт после мощных ударов вглубь. Я никогда не отрабатываю укороченные на тренировках, но это естественный удар, который, как я считаю, очень полезен в разных ситуациях, например, при выходе к сетке после подачи. Я чувствую себя очень комфортно на грунте и приобрёл большую уверенность в себе», — сказал Дрейпер на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Джек Дрейпер сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Встреча запланирована на 2 июня.
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