«Ролан Гаррос» стал вторым турниром, на котором Джоковичу удалось выиграть 99 матчей
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 99-ю победу в матчах «Ролан Гаррос». Теперь в этом турнире у него столько же побед, сколько на Открытом чемпионате Австралии (99). Именно на этих турнирах Джокович выиграл наибольшее количество матчей в своей карьере.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
153
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Окончен
0 : 3
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|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
В субботу, 31 мая, серб обыграл австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Новак Джокович поспорит с британским теннисистом Кэмероном Норри.
«Ролан Гаррос» проводится с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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