Киз стала самой возрастной после Серены теннисисткой, выигравшей 10 матчей подряд на ТБШ

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз стала самой возрастной теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось одержать десять и более побед подряд на турнирах серии «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Киз достигла этого показателя в возрасте 30 лет и 103 дней после победы над соотечественницей Софьей Кенин в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (4:6, 6:3, 7:5).

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс демонстрировала подобную серию побед в период с Australian Open — 2017 по Уимблдон-2018, она насчитывает 16 матчей. На момент завершения серии Серене было 37 лет.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Мэдисон Киз сыграет с американкой Хейли Баптист.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.