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Киз стала самой возрастной после Серены теннисисткой, выигравшей 10 матчей подряд на ТБШ

Киз стала самой возрастной после Серены теннисисткой, выигравшей 10 матчей подряд на ТБШ
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Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз стала самой возрастной теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось одержать десять и более побед подряд на турнирах серии «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Киз достигла этого показателя в возрасте 30 лет и 103 дней после победы над соотечественницей Софьей Кенин в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (4:6, 6:3, 7:5).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 18:05 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Софья Кенин
30
США
Софья Кенин
С. Кенин

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс демонстрировала подобную серию побед в период с Australian Open — 2017 по Уимблдон-2018, она насчитывает 16 матчей. На момент завершения серии Серене было 37 лет.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Мэдисон Киз сыграет с американкой Хейли Баптист.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.

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