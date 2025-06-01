Самсонова — Циньвэнь: где смотреть, во сколько матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 1 июня, пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:00 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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