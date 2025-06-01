Самсонова — Циньвэнь: где смотреть, во сколько матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 1 июня, пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.