Джек Дрейпер — о Жоао Фонсеке: он почти в топ-50 и творит невероятные вещи

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер оценил перспективы бразильского теннисиста Жоао Фонсеки после победы над ним в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2025 (6:2, 6:4, 6:2).
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«Потрясающе, что ему всего 18. Мне 23, и когда я думаю обо всём, чему научился и в чём прибавил всего за год… А он уже почти в топ-50 и творит невероятные вещи. Такие матчи, как тот, что провели мы, сильно помогут ему в росте. Думаю, ему просто нужно время, но, глядя на то, как он играет сейчас, становится немного страшно, чего он может достичь.
Очевидно, ему ещё есть куда расти физически. Сражаться с игроками из топ-100 и обыгрывать их в трёх сетах — это очень сложно, особенно когда у тебя почти нет опыта на таком уровне. Ему нужно пройти через эту стадию развития. Ключ к моим уверенным победам в двух наших матчах в том, что я выдержал его натиск, и он почувствовал, что ему нужно делать больше. И вот тогда видно, что он ещё молод и физически не до конца готов к таким усилиям. Всё, что он будет делать дальше, — это прибавлять», — сказал Дрейпер на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».
- 1 июня 2025
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