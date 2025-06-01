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Джек Дрейпер — о Жоао Фонсеке: он почти в топ-50 и творит невероятные вещи

Джек Дрейпер — о Жоао Фонсеке: он почти в топ-50 и творит невероятные вещи
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Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер оценил перспективы бразильского теннисиста Жоао Фонсеки после победы над ним в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2025 (6:2, 6:4, 6:2).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:50 МСК
Жоао Фонсека
65
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Потрясающе, что ему всего 18. Мне 23, и когда я думаю обо всём, чему научился и в чём прибавил всего за год… А он уже почти в топ-50 и творит невероятные вещи. Такие матчи, как тот, что провели мы, сильно помогут ему в росте. Думаю, ему просто нужно время, но, глядя на то, как он играет сейчас, становится немного страшно, чего он может достичь.

Очевидно, ему ещё есть куда расти физически. Сражаться с игроками из топ-100 и обыгрывать их в трёх сетах — это очень сложно, особенно когда у тебя почти нет опыта на таком уровне. Ему нужно пройти через эту стадию развития. Ключ к моим уверенным победам в двух наших матчах в том, что я выдержал его натиск, и он почувствовал, что ему нужно делать больше. И вот тогда видно, что он ещё молод и физически не до конца готов к таким усилиям. Всё, что он будет делать дальше, — это прибавлять», — сказал Дрейпер на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

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