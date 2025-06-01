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Рыбакина — Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Рыбакина — Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между 11-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По личным встречам у теннисисток равенство — 4-4. При этом Елена выиграла оба поединка на грунте (правда, в Риме-2023 Ига снялась при счёте 2:2 в третьей партии), а Швёнтек уже дважды победила Рыбакину в этом сезоне — на United Cup и в Дохе.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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