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Тони Надаль: у Алькараса есть преимущество по сравнению с эпохой Федерера, Джоковича

Тони Надаль: у Алькараса есть преимущество по сравнению с эпохой Федерера, Джоковича
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля рассказал, как он относится к четырёхкратному чемпиону турниров серии «Большого шлема» испанцу Карлосу Алькарасу.

«Карлос – потрясающий игрок, делает всё очень хорошо. У него исключительные физические данные, он быстрый, прекрасно чувствует мяч, у него мощные удары — в каждом элементе есть сила и качество. На данный момент у него только один соперник — это Синнер. У Алькараса есть преимущество по сравнению с эпохой Федерера, Джоковича и других — я считаю, что сейчас уровень немного ниже», – приводит слова Тони Надаля Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас принимает участие в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2025 и может встретиться с Янником Синнером в финале турнира. Алькарас является действующим победителем Открытого чемпионата Франции.

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