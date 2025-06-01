«Ненавижу её!» Касаткина иронично высказалась о матче с Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос»

17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина высказалась о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
|1
|2
|3
|
|
— Хорошо общаетесь с Миррой?
— Я её ненавижу! (Смеётся). Да не, шучу.
— Вы ей помогали по карьере?
— Я? Нет, единственное, в чём я ей помогаю, — попасть во влог. Она очень милая девушка и потрясающий игрок. Мы хорошо ладим, можно даже сказать, дружим. Она очень молода и очень талантлива, многого добьётся. Это будет только второй наш матч, но мы много раз тренировались вместе. Посмотрим. В нашем последнем матче была драма, посмотрим, что будет сейчас. На грунте мы ещё не встречались. С нетерпением жду матча, будет весело, — сказала Касаткина на пресс-конференции.
Счёт личных встреч Андреевой и Касаткиной — 1-0 в пользу Дарьи. Она обыграла Мирру в финале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.
- 1 июня 2025
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:17
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:22
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
00:56
-
00:48
-
00:46
-
00:33
-
00:18
-
00:11
-
00:03
- 31 мая 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:40
-
23:26
-
23:05
-
22:44
-
22:42
-
22:27
-
22:25
-
22:11