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«Ненавижу её!» Касаткина иронично высказалась о матче с Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос»

«Ненавижу её!» Касаткина иронично высказалась о матче с Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос»
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17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина высказалась о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

— Хорошо общаетесь с Миррой?
— Я её ненавижу! (Смеётся). Да не, шучу.

— Вы ей помогали по карьере?
— Я? Нет, единственное, в чём я ей помогаю, — попасть во влог. Она очень милая девушка и потрясающий игрок. Мы хорошо ладим, можно даже сказать, дружим. Она очень молода и очень талантлива, многого добьётся. Это будет только второй наш матч, но мы много раз тренировались вместе. Посмотрим. В нашем последнем матче была драма, посмотрим, что будет сейчас. На грунте мы ещё не встречались. С нетерпением жду матча, будет весело, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Андреевой и Касаткиной — 1-0 в пользу Дарьи. Она обыграла Мирру в финале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

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