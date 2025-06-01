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«Адский результат». Джокович — о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

«Адский результат». Джокович — о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил разгромную победу «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов — 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу французской команды.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Не знаю, хорошо ли, что мне досталось такое расписание. Зрители действительно смотрели финал Лиги чемпионов. Я слышал, когда забивали голы. Слышал, что счёт — 5:0. Это адский результат. Вечерние сессии всегда отличаются, болельщики более громкие. Знал, что должен сыграть хотя бы один вечерний матч, и меня это устраивает. Если бы не играл, конечно, посмотрел бы футбольный матч. Мы в Париже, и они впервые выиграли трофей. Не знаю, как мы вернёмся в отель! Возможно, мы не выспимся сегодня ночью», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Одновременно с финалом Лиги чемпионов Джокович провёл матч третьего круга «Ролан Гаррос». Серб обыграл австрийца Филипа Мисолича (153-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

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