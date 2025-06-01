Рик Макки — о Жоао Фонсеке: редкий талант с безграничным потенциалом

Член Международного зала теннисной славы, тренер Рик Макки поделился мнением о том, какие отличительные черты стоит выделить у бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, которые помогут его карьере в будущем.

«Фонсека — редкий талант с безграничным потенциалом, и дело тут не в деньгах его семьи, как у Пегулы или Наварро. Преданность, вдохновение, мотивация, образование, стимул и подготовка — вот почему он пришёл к успеху быстрее, избежал провала и однажды станет чемпионом турнира «Большого шлема», – написал Макки в своих социальных сетях.

На «Ролан Гаррос» – 2025 Жоао Фонсека дошёл до третьего круга, где уступил пятой ракетке мира британцу Джеку Дрейперу со счётом 2:6, 4:6, 2:6.