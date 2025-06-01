Соболенко — Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится матч между первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 16-ю строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Анисимова ведёт по личным встречам со счётом 5-2 (3-1 на грунте). Выиграла она и единственный матч между ними на кортах «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2 во втором круге в 2019 году. Последний поединок между ними прошёл в четвертьфинале Торонто-2024 (хард), и там Аманда победила со счётом 6:4, 6:2.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.