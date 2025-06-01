Синнер — о прогрессе Дрейпера: его ждёт невероятная карьера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил прогресс пятого номера мирового рейтинга британца Джека Дрейпера в текущем сезоне.

«Мы все видели в нём игрока с отличным потенциалом. Он пережил очень трудные времена, но сейчас находится на высоком уровне. Мы хорошие друзья, и я очень рад, что близки вне корта. Теперь мы тренируемся не так часто, потому что можем встретиться на заключительных этапах турниров. Мне всегда нравится играть против него.

Я первый человек, который будет рад за него. Его ждёт невероятная карьера. Желаю ему всего наилучшего, он стал очень стабильным с прошлого US Open. В этом году он, вероятно, самый стабильный игрок на корте», — сказал Синнер на пресс-конференции.