Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о прогрессе Дрейпера: его ждёт невероятная карьера

Синнер — о прогрессе Дрейпера: его ждёт невероятная карьера
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил прогресс пятого номера мирового рейтинга британца Джека Дрейпера в текущем сезоне.

«Мы все видели в нём игрока с отличным потенциалом. Он пережил очень трудные времена, но сейчас находится на высоком уровне. Мы хорошие друзья, и я очень рад, что близки вне корта. Теперь мы тренируемся не так часто, потому что можем встретиться на заключительных этапах турниров. Мне всегда нравится играть против него.

Я первый человек, который будет рад за него. Его ждёт невероятная карьера. Желаю ему всего наилучшего, он стал очень стабильным с прошлого US Open. В этом году он, вероятно, самый стабильный игрок на корте», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Не знаю, что сделать, чтобы победить». Бублик — о предстоящем матче с Дрейпером на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android