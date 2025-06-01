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Паолини вмешалась в конфликт между болельщиками, которые не поделили её полотенце

Паолини вмешалась в конфликт между болельщиками, которые не поделили её полотенце
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини была вынуждена остановить перепалку между болельщиками после того, как они не поделили её полотенце.

Инцидент произошёл в рамках второго круга «Ролан Гаррос» в парном разряде, где Паолини выступает в паре с Сарой Эррани. Жасмин сначала бросила своё полотенце болельщикам, но, увидев спор, забрала обратно и отдала юной поклоннице. Отметим, что Паолини и Эррани вышли в третий круг соревнований в парном разряде.

Открытый чемпионат Франции в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.

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