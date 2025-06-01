Паолини вмешалась в конфликт между болельщиками, которые не поделили её полотенце

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини была вынуждена остановить перепалку между болельщиками после того, как они не поделили её полотенце.
Инцидент произошёл в рамках второго круга «Ролан Гаррос» в парном разряде, где Паолини выступает в паре с Сарой Эррани. Жасмин сначала бросила своё полотенце болельщикам, но, увидев спор, забрала обратно и отдала юной поклоннице. Отметим, что Паолини и Эррани вышли в третий круг соревнований в парном разряде.
Открытый чемпионат Франции в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.