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Стали известны призовые россиян в первую неделю «Ролан Гаррос»

Стали известны призовые россиян в первую неделю «Ролан Гаррос»
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На Открытом чемпионате Франции завершилась первая неделя соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призовыми российских представителей на данном этапе турнира.

  • Даниил Медведев — € 78 тыс.
  • Андрей Рублёв — € 265 тыс.
  • Карен Хачанов — € 168 тыс.
  • Роман Сафиуллин — € 78 тыс.
  • Мирра Андреева — € 265 тыс.
  • Диана Шнайдер — € 117 тыс.
  • Людмила Самсонова — € 265 тыс.
  • Екатерина Александрова — € 265 тыс.
  • Анна Калинская — € 78 тыс.
  • Вероника Кудерметова — € 168 тыс.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами турнира являются испанец Карлос Алькарас и представительница Польши Ига Швёнтек.

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