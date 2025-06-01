Стали известны призовые россиян в первую неделю «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции завершилась первая неделя соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призовыми российских представителей на данном этапе турнира.

Даниил Медведев — € 78 тыс.

Андрей Рублёв — € 265 тыс.

Карен Хачанов — € 168 тыс.

Роман Сафиуллин — € 78 тыс.

Мирра Андреева — € 265 тыс.

Диана Шнайдер — € 117 тыс.

Людмила Самсонова — € 265 тыс.

Екатерина Александрова — € 265 тыс.

Анна Калинская — € 78 тыс.

Вероника Кудерметова — € 168 тыс.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами турнира являются испанец Карлос Алькарас и представительница Польши Ига Швёнтек.