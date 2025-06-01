Стали известны призовые россиян в первую неделю «Ролан Гаррос»
На Открытом чемпионате Франции завершилась первая неделя соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с призовыми российских представителей на данном этапе турнира.
- Даниил Медведев — € 78 тыс.
- Андрей Рублёв — € 265 тыс.
- Карен Хачанов — € 168 тыс.
- Роман Сафиуллин — € 78 тыс.
- Мирра Андреева — € 265 тыс.
- Диана Шнайдер — € 117 тыс.
- Людмила Самсонова — € 265 тыс.
- Екатерина Александрова — € 265 тыс.
- Анна Калинская — € 78 тыс.
- Вероника Кудерметова — € 168 тыс.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами турнира являются испанец Карлос Алькарас и представительница Польши Ига Швёнтек.
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