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Янник Синнер рассказал, чем его раздражает Даррен Кэхилл

Янник Синнер рассказал, чем его раздражает Даррен Кэхилл
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пошутил, отвечая на вопрос о том, что его раздражает в работе с тренером Дарреном Кэхиллом.

— Твой тренер — Даррен Кэхилл… мы все его обожаем. Но вот что я хочу узнать: есть ли в нём что-то, что тебя раздражает? Он кажется идеальным.
– Он действительно очень, очень хороший человек. Но иногда мне не нравится вот что: мы все питаемся очень правильно… а он просто заказывает картошку фри или десерты, и мы все смотрим на него с завистью, мол: «Эх, вот бы мне быть на твоём месте». Хотя он стал получше — теперь добавляет овощи», – сказал Синнер в эфире TNT Sports.

Раннее Янник Синнер вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

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