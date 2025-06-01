Крис Эверт ответила, в каком аспекте игры Синнер превосходит Алькараса

Бывшая теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт сравнила игровые стили лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Я думаю, что по мышлению Синнер более жёсткий игрок. По смекалке он превосходит Карлоса Алькараса, потому что у него нет такой вариативности в игре. Он делает всё идеально, потому что полностью осознаёт свои сильные и слабые стороны», — приводит слова Эверт TNT Sports.

Отметим, что 23-летний Синнер и 22-летний Алькарас на двоих выиграли семь титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.