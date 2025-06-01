Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крис Эверт ответила, в каком аспекте игры Синнер превосходит Алькараса

Крис Эверт ответила, в каком аспекте игры Синнер превосходит Алькараса
Комментарии

Бывшая теннисистка, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт сравнила игровые стили лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Я думаю, что по мышлению Синнер более жёсткий игрок. По смекалке он превосходит Карлоса Алькараса, потому что у него нет такой вариативности в игре. Он делает всё идеально, потому что полностью осознаёт свои сильные и слабые стороны», — приводит слова Эверт TNT Sports.

Отметим, что 23-летний Синнер и 22-летний Алькарас на двоих выиграли семь титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Материалы по теме
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android