Томми Пол обыграл Алексея Попырина и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

12-я ракетка мира американец Томми Пол вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в матче четвёртого круга австралийского теннисистка Алексея Попырина (25-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Пол сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Алексей Попырин сделал за пять эйсов за игру, допустил три двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из десяти.

В четвертьфинале Ролан Гаррос–2025 Томми Пол сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и американским теннисистом Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.