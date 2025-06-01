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Томми Пол — Алексей Попырин, результат матча 1 июня 2025, счет 6:3, 6:3, 6:3, четвёртый круг Ролан Гаррос

Томми Пол обыграл Алексея Попырина и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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12-я ракетка мира американец Томми Пол вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в матче четвёртого круга австралийского теннисистка Алексея Попырина (25-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 3
6 		6 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Пол сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Алексей Попырин сделал за пять эйсов за игру, допустил три двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из десяти.

В четвертьфинале Ролан Гаррос–2025 Томми Пол сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и американским теннисистом Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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