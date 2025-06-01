Элина Свитолина одержала волевую победу над Паолини и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025. В матче четвёртого круга она обыграла итальянку Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая Жасмин Паолини.