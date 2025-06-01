Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — Элина Свитолина, результат матча 1 июня 2025, счет 1:2, 1/4 финала Ролан Гаррос

Элина Свитолина одержала волевую победу над Паолини и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025. В матче четвёртого круга она обыграла итальянку Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 1
4 		7 8 6
         
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая Жасмин Паолини.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
Материалы по теме
«Это позор». Топ-теннисистки возмущены расписанием на «Ролан Гаррос»
«Это позор». Топ-теннисистки возмущены расписанием на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android