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Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли 27 геймов подряд в парном турнире «РГ»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли 27 геймов подряд в парном турнире «РГ»
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Российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер выиграли 27 геймов подряд по ходу розыгрыша парного женского разряда «Ролан Гаррос» – 2025. Серия прервалась в матче третьего круга с француженками Каролин Гарсией/Диан Парри, когда российская пара проиграла третий гейм второго сета игры.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
Диан Парри
Франция
Диан Парри
К. Гарсия Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Россиянки не проиграли ни одного гейма с концовки первого сета матча первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 с американками Хэйли Баптист и Эшлин Крюгер (6:3, 6:0). Во втором круге турнира они обыграли американо-британский дуэт Сабрина Сантамария/Майя Лумсден (6:0, 6:0).

Победитель матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Каролин Гарсия/Диан Парри сыграют в четвёртом круге парного женского разряда «Ролан Гаррос» – 2025 с победителем встречи между российско-сербской парой Ольга Данилович/Анастасия Потапова и словацко-британским дуэтом Тереза Михаликова/Оливия Миколлс.

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