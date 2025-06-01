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Каролин Гарсия/Диан Парри — Мирра Андреева/Диана Шнайдер, результат матча 1 июня 2025, счет 0:2, 1/8 финала Ролан Гаррос

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
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В Париже завершился матч третьего круга женского турнира в парном разряде в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в двух сетах обыграли французский дуэт Каролин Гарсия/Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
Диан Парри
Франция
Диан Парри
К. Гарсия Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/4 финала российские теннисистки сыграют с победительницами матча Ольга Данилович/Анастасия Потапова — Тереза Михаликова/Оливия Николлс.

Парный разряд, сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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