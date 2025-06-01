Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
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В Париже завершился матч третьего круга женского турнира в парном разряде в рамках «Ролан Гаррос» — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в двух сетах обыграли французский дуэт Каролин Гарсия/Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Каролин Гарсия
Диан Парри
К. Гарсия Д. Парри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт.
В 1/4 финала российские теннисистки сыграют с победительницами матча Ольга Данилович/Анастасия Потапова — Тереза Михаликова/Оливия Николлс.
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