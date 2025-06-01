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Агасси рассказал, на каких покрытиях Алькарас и Синнер имеют преимущество

Агасси рассказал, на каких покрытиях Алькарас и Синнер имеют преимущество
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира Андре Агасси высказал мнение о том, на каких теннисных покрытиях есть преимущества у испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Скорость — это оружие в любом виде спорта, но, пожалуй, ни в одном она не играет такой важной роли, как в теннисе. Геометрия того, как скорость и игровые качества сочетаются, чтобы заставить соперника чувствовать себя некомфортно, даже когда ты контролируешь розыгрыш, — этим в совершенстве владели Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, и теперь мы видим то же самое у Синнера и Алькараса.

Когда я смотрю на Алькараса и Синнера — как на двух, кто оторвался от остальных, — я вижу преимущество у Синнера на любом твёрдом покрытии. А у Алькараса — небольшое преимущество на любом покрытии, которое я бы назвал скользким», – приводит слова Агасси TNT Sports.

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