Впервые с 2003 года американский теннисист сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

12-я ракетка мира Томми Пол стал первым американским теннисистом с 2003 года, которому удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Он повторил достижение победителя восьми турниров серии «Большого шлема», экс первой ракетки мира Андре Агасси.

Сегодня, 1 июня, Пол вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в матче четвёртого круга австралийского теннисиста Алексея Попырина (25-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Томми Пол сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и американским теннисистом Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.