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Впервые с 2003 года американский теннисист сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Впервые с 2003 года американский теннисист сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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12-я ракетка мира Томми Пол стал первым американским теннисистом с 2003 года, которому удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Он повторил достижение победителя восьми турниров серии «Большого шлема», экс первой ракетки мира Андре Агасси.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 3
6 		6 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Сегодня, 1 июня, Пол вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в матче четвёртого круга австралийского теннисиста Алексея Попырина (25-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Томми Пол сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и американским теннисистом Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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