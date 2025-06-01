Свитолина близка к повторению рекорда Серены по числу четвертьфиналов ТБШ с 2015 года
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14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в 13-й раз в карьере вышла в четвертьфинальную стадию турниров серии «Большого шлема». Свитолина обыграла в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:10 МСК
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
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|7 8
|6
14
Элина Свитолина
Э. Свитолина
С 2015 года большим количеством выступлений в четвертьфинальных стадиях турниров «Большого шлема» отметилась лишь бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, сообщает Opta Ace. Она выходила в стадию 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» 16 раз.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Комментарии
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