Свитолина близка к повторению рекорда Серены по числу четвертьфиналов ТБШ с 2015 года

14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в 13-й раз в карьере вышла в четвертьфинальную стадию турниров серии «Большого шлема». Свитолина обыграла в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

С 2015 года большим количеством выступлений в четвертьфинальных стадиях турниров «Большого шлема» отметилась лишь бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, сообщает Opta Ace. Она выходила в стадию 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» 16 раз.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.