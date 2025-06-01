Рыбакина — Швёнтек: Елена со счётом 6:1 выиграла первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч между 11-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу Рыбакиной.

По личным встречам у теннисисток равенство — 4-4. При этом Елена выиграла оба поединка на грунте (правда, в Риме-2023 Ига снялась при счёте 2:2 в третьей партии), а Швёнтек уже дважды победила Рыбакину в этом сезоне — на United Cup и в Дохе.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.