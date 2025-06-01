Самсонова — Циньвэнь: китаянка выиграла первый сет матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч между 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:5) в пользу Циньвэнь.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Самсоновой (0-1 на грунте). На песчаных кортах Циньвэнь выиграла у Людмилы ещё в Палермо-2021. Три последние встречи были в сезоне-2023, и две из них, в Абу-Даби и в Монреале, остались за россиянкой.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.