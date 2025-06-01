Агасси — об игре Алькараса: может нанести урон из невероятно оборонительных позиций

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси рассказал, за счёт чего испанец Карлос Алькарас получает преимущество над остальными теннисистами на грунте.

«Когда смотришь на Алькараса, он безумно быстр в защите. Поставил бы его в топ-3 по перемещению на хардовом покрытии наравне с Томми Полом и Алексом де Минором. Потом смотришь, как те же трое бегают по грунту, скользкому покрытию, и понимаешь: у самого быстрого игрока движение ухудшается на пять процентов, а у Алькараса — всего на один или два процента. Он настолько верит в силу своих ног и свой второй шаг.

Из невероятно оборонительных позиций он всё равно может нанести урон, а это значит, что тебе нужно быть всё время начеку. Когда у игроков есть высокая скорость, отличная атлетичность и при этом выдающийся набор умений — это тот тип скорости, который действительно причиняет боль», – приводит слова Агасси TNT Sports.