Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Агасси — об игре Алькараса: может нанести урон из невероятно оборонительных позиций

Агасси — об игре Алькараса: может нанести урон из невероятно оборонительных позиций
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси рассказал, за счёт чего испанец Карлос Алькарас получает преимущество над остальными теннисистами на грунте.

«Когда смотришь на Алькараса, он безумно быстр в защите. Поставил бы его в топ-3 по перемещению на хардовом покрытии наравне с Томми Полом и Алексом де Минором. Потом смотришь, как те же трое бегают по грунту, скользкому покрытию, и понимаешь: у самого быстрого игрока движение ухудшается на пять процентов, а у Алькараса — всего на один или два процента. Он настолько верит в силу своих ног и свой второй шаг.

Из невероятно оборонительных позиций он всё равно может нанести урон, а это значит, что тебе нужно быть всё время начеку. Когда у игроков есть высокая скорость, отличная атлетичность и при этом выдающийся набор умений — это тот тип скорости, который действительно причиняет боль», – приводит слова Агасси TNT Sports.

Материалы по теме
Тони Надаль: у Алькараса есть преимущество по сравнению с эпохой Федерера, Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android