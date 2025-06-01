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Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Энн Ли/Лючия Бронцетти, результат матча 1 июня 2025, счет 6:2, 6:3, третий круг Ролан Гаррос

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала парного «Ролан Гаррос»
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Российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс обыграли в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2025 американо-итальянский дуэт Энн Ли/Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:40 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Энн Ли
США
Энн Ли
Л. Бронцетти Э. Ли

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время игры российско-бельгийская пара смогла сделать одну подачу навылет, реализовать пять брейк-пойнтов из восьми и не допустить ни одной двойной ошибки. Дуэт Энн Ли/Лючия Бронцетти не сделал в игре ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос»–2025 Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс сыграют с победителем матча между бразильско-немецким дуэтом Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд и итальянской парой Жасмин Паолини/Сара Эррани.

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