Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в 1/4 финала парного «Ролан Гаррос»

Российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс обыграли в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2025 американо-итальянский дуэт Энн Ли/Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:3.
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Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время игры российско-бельгийская пара смогла сделать одну подачу навылет, реализовать пять брейк-пойнтов из восьми и не допустить ни одной двойной ошибки. Дуэт Энн Ли/Лючия Бронцетти не сделал в игре ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос»–2025 Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс сыграют с победителем матча между бразильско-немецким дуэтом Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд и итальянской парой Жасмин Паолини/Сара Эррани.
- 1 июня 2025
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